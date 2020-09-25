В первый же день чемпионата России по подводному плаванию томички принесли в копилку команды две медали

Чемпионат России в Питере начался для представительной сборной Томской области с побед Фото: из открытых источников

Первый соревновательный день 51-го чемпионата России по подводному спорту в дисциплинах скоростного плавания принес Томской области две награды, сообщает сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Свое первое «серебро» на таком высоком соревновательном уровне завоевала Юлия Беркутова. Подопечная Михаила Черченко уступила всего лишь треть секунды сопернице из Новосибирской области в дисциплине «Плавание в классических ластах». Поздравляем Юлию и Михаила Евгеньевича с дебютной медалью российского масштаба!

Дарья Соболева, имеющая в своем активе ряд серьезных стартов на международном уровне, также впервые завоевала бронзовую медаль в дисциплине «Плавание в ластах, 400 м» в соревновании с сильнейшими спортсменами страны. Воспитанница Анастасии Жидковой уступила лишь заслуженным мастерам спорта России Марии Патласовой и Екатерине Михайлушкиной.

Остальные спортсмены-томичи медалей 24 сентября не завоевали, но принесли очки в счет командного зачета, итоги которого, надеемся, будут для нашей сборной положительными. По итогам первого дня Томская область находится на первой строчке.

Чемпионат России продлится в Санкт-Петербурге до 27 сентября.