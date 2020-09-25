Исследование: более 90% томских студентов планируют трудиться по специальности

Согласно опросу, проблемы с трудоустройством по специальности чаще испытывают девушки, чем парни. Фото: из открытых источников

Компания «ЭФКО Инновации» и АНО «Россия – страна возможностей» провели опрос среди полутора тысяч сибирских студентов. Целью было выяснить, планирует ли молодежь работать по специальности и как она относится к дистанционному формату обучения.

Оказалось, что 88% опрошенных планируют работать по специальности в будущем, а примерно треть хочет получать от 50 до 80 тыс. рублей. Половина респондентов считает, что найти хорошую работу в регионе после окончания вуза возможно, а 91% студентов из городов Сибири готовы переехать в другие места.

Среди студентов Томска, участвовавших в опросе, 93% в перспективе планируют работать по специальности. При этом парни чаще, чем девушки предпочитают начинать карьеру по выбранному направлению.

Большинство томских студентов (80%) считают неэффективным дистанционный формат обучения, который пришлось ввести из-за пандемии коронавируса. И лишь для 20% формат занятий на «удаленке» показался удобным.

Согласно опросу большая часть (60%) студентов в Томской области смотрят на поиск работы с оптимизмом: 14% уверены, что легко устроятся на работу, еще 46% ответили, что это непросто, но возможно. Треть опрошенных считает, что найти работу в регионе с каждым годом становится все сложнее. При этом 11% респондентов сказали, что трудно устроиться на работу именно по выбранной специальности. Кстати, проблемы с трудоустройством по специальности чаще испытывают девушки, чем парни.

Подавляющее большинство респондентов (85%) готово переехать в другой город ради интересной работы. Уточним, что в опросе, который проводился с 20 августа по 20 сентября, приняли участие студенты ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТУСУРа и других вузов в возрасте от 18 до 30 лет.