В Томской области завершен ремонт муниципальных дорог по губернаторской программе

Сто километров дорог в Томской области отремонтированы на радость водителям Фото: из открытых источников

Томская область в 2020 году по губернаторской программе «Дороги» отремонтировала около 100 километров муниципальных дорог, обустроила 4,5 км пешеходных дорожек и 20 пешеходных переходов, сообщает портал администрации региона.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, с поставленной губернатором задачей завершить дорожный ремонт до 1 сентября в полном объеме справились 13 из 20 муниципалитетов. В числе лидеров дорожно-ремонтной кампании 2020 года – города Северск и Кедровый, Парабельский, Верхнекетский, Шегарский, Первомайский и Тегульдетский районы.

С существенным отставанием завершили дорожно-ремонтную кампанию 2020 года Томский, Кривошеинский, Александровский и Бакчарский районы.

– К отстающим муниципалитетам при выделении субсидии на ремонт дорог в следующем году будет применен понижающий коэффициент, – подчеркнул вице-губернатор Игорь Шатурный.

В 2020 году на финансирование ремонта муниципальных дорог направлено 565,96 млн рублей, в том числе 526,84 млн рублей – из областного бюджета и 39,12 млн рублей – из местных.