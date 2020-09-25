Лучший таксист Томской области будет представлять регион в финале всероссийского конкурса

В финал регионального конкурса водителей случайные люди не попадают Фото: из открытых источников

В Томске завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2020».

Участниками регионального этапа стали 13 человек. Конкурсантам предстояло показать свои знания правил дорожного движения, истории региона, законодательства в сфере такси, основ оказания первой помощи. Также таксисты соревновались в скоростном маневрировании и плавности движений на время.

По результатам испытаний первое место занял серебряный призер конкурса «Лучший водитель такси в России-2018» Павел Соколов. Он набрал 102 балла. Второе место занял Егор Осин (98 баллов), третье – Андрей Черепанов (97 баллов). Призеры получили ценные призы от партнеров конкурса, сообщает портал администрации Томской области.

Победитель регионального этапа Павел Соколов в ноябре отправится в Сочи, чтобы представить Томскую область в финале конкурса.

Организаторы регионального этапа конкурса – администрация Томской области, Общественный Совет по развитию такси в регионах РФ при поддержке Управления ГИБДД по Томской области и Томского колледжа гражданского транспорта.