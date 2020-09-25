Коронавирус унес жизнь еще 1 жителя Томской области

Смерть собирает свою жатву больных коронавирусом Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 сентября, стало известно о смерти еще 1 жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 82 человек.

– Установлена смерть от коронавирусной инфекции одного человека. У пациента, входившего в группу риска по возрасту, была двусторонняя полисигментарная пневмония, также течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, обструктивной болезнью легких, кардиогенным шоком, дыхательной, легочной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлены 7 098 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 880, умерших 82.