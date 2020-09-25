Коронавирус в Томске: + 73 новых случая заражения

Новый резкий пик заболеваемости коронавирусом случился в Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 сентября, в Томской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7 098 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 7 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 108 пациентов скончались, 4 317 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 136 048 человек, 20 056 скончались, 934 146 выздоровели.