Власти объяснили почему роддом №4 перепрофилируют в ковидарий

Власти пояснили, почему роддом № 4 перепрофилируют при необходимости в ковидарий. Фото: из открытых источников

Власти пояснили, почему роддом № 4 перепрофилируют при необходимости в ковидарий.

По словам замгубернатора Ивана Деева, для этого есть четыре причины: во-первых, там можно развернуть большое число коек, во-вторых, есть достаточное количество хороших анастезиологов-реаниматологов, в третьих, материальная база - отлично оборудованная реанимация. Четвертое - учреждение находится вблизи медсанчасти № 2, где установлен компьютерный томограф, необходимый для диагностики больных коронавирусом.

- Сейчас коечным фондом, который у нас есть, мы справляемся, но при этом мы не можем не готовиться к тому, что произойдет завтра, в октябре или ноябре. Мы должны понимать: ситуация может развиваться очень быстро. Развернуть такое учреждение, как ковидный госпиталь, за один день, когда завтра мы столкнемся с ситуацией роста, невозможно, поскольку необходима протяжка кислородных трасс, строительство инфекционных шлюзов, необходимо обучение персонала, необходимо получение их согласие на работу с COVID, целый ряд задач. Поэтому мы готовимся заблаговременно», — сообщил журналистам Иван Деев.

По его словам, пока нет речи о том, что родильный дом закроется уже в октябре. Известны только сроки, в которые необходимо подготовить его на случай экстренной ситуации. В резерве еще есть медсанчасть «Строитель». Только после того, как там будут выбраны все мощности, а необходимость в койках останется, перепрофилируют 4-ый роддом.

Он отметил, что в случае перепрофилирования четвертого роддома под ковидный госпиталь, полноценно взять на себя весь объем родов смогут родительные дома №№ 1 и 2, а также Областной перинатальный центр.