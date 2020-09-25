Под напряжением: энергетики запустили мощности на новой подстанции в томском селе Трубачево

Подстанция «Зональная» обеспечивает электроснабжение пригородов, включая поселок Трубачево. Фото: из открытых источников

Энергетики подали напряжение от подстанции «Зональная 220 кВ» на построенную подстанцию «Трубачево 110 кВ», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Специалисты МЭС Сибири ПАО «ФСК ЕЭС» произвели модернизацию подстанции «Зональная» – крупного питающего центра Томска. Там смонтированы новые устройства релейной защиты и автоматики, современный элегазовый колонковый выключатель 110 киловольт с выносными трансформаторами тока и четыре новых разъединителя.

– В рамках принятого в 2019 году решения о поддержке инвестиционного проекта тепличного хозяйства в Трубачеве совместно с энергетиками мы завершили проект по его электроснабжению. Благодаря этому появилась возможность получать дополнительно до 22 мегаватт мощности, – рассказал заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. – Нам удалось договориться с энергетиками, чтобы они ускорили технологическое присоединение строящейся подстанции «Трубачево» с 2022-го на 2020 год. Сейчас тепличное хозяйство уже набирает нагрузку в два мегаватта и может развиваться далее.

Напомним, что подстанция «Зональная» обеспечивает электроснабжение пригородов Томска, включая поселок Трубачево, где расположен крупнейший в регионе тепличный комплекс. Для увеличения его электрической мощности силами ООО «Трубачево» построены подстанция 110/10 киловатт мощностью 25 мегавольтампер и новые линии электропередачи напряжением 110 киловольт.