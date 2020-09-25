Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по Томску в выходные

томичи могут посетить экскурсии бесплатно Фото: из открытых источников

В рамках проекта «Городские фотоэкспедиции», реализуемого Туристским информационным центром Томска, в субботу и воскресенье пройдут две экскурсионные программы, которые томичи могут посетить бесплатно.

Так 26 сентября в 12:00 состоится экскурсия «Под покровительством Дракона», во время которой вы участники прогуляются в центре Томска, исследуете историю томских речек и древних народов. Запись на экскурсию по телефону - 89131164406 (Экскурсовод Галина Иванова).

В воскресенье, 27 сентября, в 12:00 состоится экскурсия «Кедр — чудо-дерево». О необычном сибирском дереве и другой растительности региона гостям мероприятия расскажет гид. Экскурсия начинается от памятника Кедровке в Игуменском парке. Запись на экскурсию по телефону - 89539143917 (Экскурсовод Маргарита Малухина).