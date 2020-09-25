Томская «Лягушка-путешественница» отмечает сегодня первый юбилей

Симпатичная "путешественница" обитает рядом с гостиницей "Томск" в центре города. Фото пресс-службы администрации Томской области.

- 25 сентября в 15 часов у гостиницы «Томск» отметят день рождения памятника «Лягушка-путешественница». Мероприятие приурочено ко Дню туризма и 175-летию Русского географического общества, - сообщили в пресс-службе администрации Томской области. - Автор самого маленького памятника, член Томского отделения Русского географического общества Олег Кислицкий расскажет об истории его создания.

Автор памятника в беседе с корреспондентом «КП» уточнил: высота томской скульптуры - всего 4,4 см. «Лягушка-путешественница» по размерам меньше, чем петербургский «Чижик-Пыжик» (11 см) и стокгольмский «Мальчик, смотрящий на луну» (15 см) и «живет» рядом с гостиницей «Томск». Это не случайно: памятник посвящен путешественникам, а гостиница – временный приют для них.