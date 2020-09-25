В ДТП под Томском сегодня погибли 2 человека, один в больнице

Вот так страшно окончилось столкновение легковушки и грузовика на подъезде к Томску сегодня. Фото пресс-службы УМВД РФ по Томской области.

- Ранним утром, примерно в 05.50, на 97 км автомобильной дороги Р-255 возле с. Калтай произошло столкновение двух средств транспорта, Toyota и Hino, - сообщили в региональном УМВД. - В результате происшествия водитель грузового автомобиля 1980 года рождения доставлен в больницу. Водитель и пассажир автомобиля Toyota скончались на месте.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Свидетелей и очевидцев просят обращаться по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.