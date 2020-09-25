Пробная партия вакцины против COVID-19 поступила в Томскую область

В первую очередь привиться от коронавируса должны медработники, контактирующие с пациентами, заболевшими COVID-19. Фото: Из открытых источников

В Томскую область поступила пробная партия вакцины от коронавируса: это 84 ампулы (42 дозы) векторной вакцины отечественного производства «Гам-КОВИД-вак», сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Вакцинацию планируется начать с сотрудников скорой медицинской помощи и респираторных госпиталей, имеющих высокий риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией, - уточнили в облздраве. - На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом, был готов оперативно принять партию вакцины в надлежащих условиях хранения. Медучреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены термоконтейнерами, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 18 градусов.

Отметим, масштабная вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований. Пробная партия векторной вакцины поступила в регион в рамках пилотной поставки для отработки логистической цепочки, организации прививок от COVID-19 гражданам, входящим в группу повышенного риска.