Отдохнуть – так в здравнице: в Томской области возобновил работу санаторий «Чажемто»

Возобновив работу со вчерашнего дня, санаторий "Чажемто" может заполнять учреждение отдыхающими лишь наполовину из-за пандемии. Фото: Из открытых источников

- Первый заезд после шестимесячного простоя, вызванного пандемией COVID-19, состоялся 24 сентября: 30 пациентов, в том числе 10 детей из числа федеральных льготников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, будут отдыхать и получать лечение до середины октября, - сообщил директор санатория Вячеслав Фишер.

Он уточнил, что до конца года по направлениям от Фонда социального страхования в учреждении смогут поправить здоровье 160 человек.

- Следующих отдыхающих мы ожидаем 28 сентября и планируем, что уже на будущей неделе санаторий будет заполнен на 50%, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, – пояснил В. Фишер. - При заселении, а затем ежедневно, отдыхающим будут измерять температуру, расселять в номера приезжающих будут либо семьями, либо по одному человеку. Также увеличится время приема пищи и перерыв между процедурами, сотрудники санатория проконтролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции.