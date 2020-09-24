В Томской области вынесен обвинительный приговор экс-директору регионального филиала банка

Суд признал, что томский банкир превысил свои должностные полномочия Фото: из открытых источников

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору томского филиала Россельхозбанка, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), информирует сайт ведомства.

Как установлено судом и следствием, подсудимый, являясь директором томского филиала Россельхозбанка, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, злоупотребив своими должностными полномочиями, действуя незаконно, вопреки интересам службы, организовал противоправную схему открытия кредитной линии и обеспечил заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, не превышающим 100 миллионов рублей, между филиалом банка и коммерческой организацией, заведомо зная, что полученные кредитные средства будут потрачены заемщиком по нецелевому назначению, в нарушение условий, предусмотренных Правилами предоставления субсидий.

В результате этих действий банк в целях возмещения недополученного дохода перечислил субсидию из средств федерального бюджета в общем размере 3 миллионов 786 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Российской Федерации.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.