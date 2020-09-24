Маршрутные автобусы из Томска в Северск и внутри закрытого города сменят номера и наименования

Некоторые автобусные маршруты, следующие из Северска в Томск и обратно, с завтрашнего дня изменят наименования. Фото: Из открытых источников

- С 25 сентября изменятся автобусные маршруты № 400, № 442 и № 514, - сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В администрации уточняют, что номер и наименование 400-го маршрута «Северск Томск» изменены на № 443 «Томск Северск». В схему движения включена ул. Большая Подгорная вместо проспекта Мира в Томске с продлением в ЗАТО Северск до поселка Иглаково. Маршрут № 442 «Северск Томск» изменен на № 442 «Томск Северск». Его схема предусматривает движение в Томске до поселка Предтеченск в прямом направлении и в обратном по ул. Учебной вместо проспекта Кирова с продлением в ЗАТО Северск до поселка Иглаково.

Также наименование маршрута № 514 «Томск Камень» изменено на № 514 «Северск Камень». По схеме движения автобусы будут проходить через КПП «Сосновское» без заезда в Томск.