Учеными Томского политеха разработан препарат для сверхточной диагностики рака молочной железы

Перспективные разработки нового препарата прошли в Томском политехе Фото: из открытых источников

Получены данные первого этапа клинических испытаний нового радиофармпрепарата для диагностики агрессивного вида рака молочной железы, сообщает сайт Томского политехнического университета.

Препарат разработан учеными вуза по принципиально новой для России технологии – с применением каркасного белка. Первый этап клинических испытаний проходил в течение последнего года в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. В нем приняли участие 29 пациентов, препарат показал себя успешно. Результаты исследований опубликованы в журнале The Journal of Nuclear Medicine (IF: 7,354; Q1). Также они были представлены на первом Шведско-российском онлайн форуме молодых ученых, прошедшем в сентябре.

Особенностью полученного радиофармпрепарата является его структура, в нее входит каркасный белок и радиоактивный изотоп технеций-99. Белок отвечает за очень точный поиск опухолевой клетки и действует по принципу антиген-антитело, а изотоп за визуализацию – местоположение изотопа, а значит и опухолевой клетки, можно увидеть с помощью гамма-камеры (такие приборы есть во всех онкологических центрах и диспансерах). Диагностические препараты с такой структурой считаются крайне перспективными, за счет своей точности и отсутствием токсичности. Однако в широкую практику нигде в мире они пока еще не внедрены.

Как отмечают специалисты, препарату предстоит пройти еще несколько этапов клинических испытаний, которые могут занять несколько лет. Затем препарату еще предстоит пройти долгий этап сертификации, чтобы он стал доступен пациентам других клиник.

Разработку препарат ведут специалисты научно-исследовательского центра «Онкотераностика» Томского политеха совместно с НИИ онкологии Томского НИМЦ. Он был создан в университете при поддержке мегагранта российского правительства. Специалисты центра разрабатывают линейку радиофармпрепаратов для диагностики, а в перспективе и для терапии, онкологических заболеваний на основе каркасных белков.