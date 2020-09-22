Школа «Интеграция» в Томске переведена на «удаленку» из-за Covid-19

На время эпидрасследования и установки круга контактных лиц школьников 5-10 классов перевели на дистанционное обучение. Фото: из открытых источников

В томской школе «Интеграция», что в Южный воротах, зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией среди учеников. Covid-19 подтвердился у школьников среднего звена, - сообщается в томских СМИ.

На время эпидрасследования и установки круга контактных лиц школьников 5-10 классов перевели на дистанционное обучение.

«Сегодня, 22 сентября, эпидемиологами будет определен круг контактных лиц, которые уйдут на карантин. Если контактными лицами будут признаны педагоги, обучение по их предметам будет вестись дистанционно, пока для педагога не закончится срок 14-дневной самоизоляции, то есть до 25 сентября», — рассказала директор школы Лилия Пикалова корреспондентам портала Vtomske.ru.

После того, как контрольные ПЦР-тексты, через 10-12 дней покажут отрицательный результат, дети смогут вернуться к очным занятиям, которые возобновятся в школе уже на следующей неделе.

Школа «Интеграция» была открыта в микрорайоне Южные Ворота 1 сентября нынешнего года. Детей в учреждении обучают по направлениям, разработанным совместно со специалистами ТУСУРа.