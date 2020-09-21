В Томске торжественно выписали из областного перинатального центра 2020-го по счету младенца

Малыш года - 2020 появился на свет в Томске Фото: из открытых источников

Первенец Максим у мамы Анны Чубик появился на свет 14 сентября в 15:08. Вес новорожденного составил 4320 грамм, рост – 57 сантиметров. С пополнением семью поздравил главврач Томского областного перинатального центра Игорь Степанов, сообщает портал администрации региона.

– Уже шестой год мы поддерживаем эту добрую традицию – чествуем семью, в которой родился малыш года. Будем делать это и впредь, а вашу семью ждем к нам снова, теперь уже за дочкой, – обратился к семье новорожденного главный врач.

По сложившейся традиции молодую маму поздравил временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД УМВД России по Томской области Артем Тимошенко. В рамках федерального проекта «Детство без опасности» он вручил ей детское удерживающее устройство для автомобиля.

Малышами года, начиная с 2015-го, стали: Тимофей – 17 августа 2015 года (вес 4330 г, рост 58 см), Мирон – 11 августа 2016 года (вес 3300 г, рост 53 см), Дарья – 14 августа 2017 года (вес 3350 г, рост 53 см), Карина – 16 августа 2018 года (вес 3160 г, рост 51 см), Яков – 22 сентября 2019 года (вес 3810 г, рост 55 см) и Максим (вес 4320 г, рост 57 см).