В одном из райцентров Томской области мужчина получил срок за избиение сожительницы кочергой

И даже обычная печная кочерга может быть опасным оружием... Фото: из открытых источников

Зырянский районный суд Томской области признал 46-летнего жителя районного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), сообщает сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры с сожительницей, нанес женщине более 10 ударов кочергой по телу, ногам и рукам.

Подсудимый признал свою вину в содеянном.

С учетом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений и факта совершения преступного деяния в состоянии алкогольного опьянения, государственный обвинитель настаивал на назначении виновному наказания исключительно в виде лишения свободы.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.