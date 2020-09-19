В Томской области за минувшие сутки выздоровел от COVID-19 еще 51 человек

Число победивших недуг в регионе тоже растет Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 51 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5 462 человека, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 68 новых случаев заболевания.

– Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 38-ми признаки ОРВИ, у шести пневмония, у 24-х человек инфекция протекает бессимптомно, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,6 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 50 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,09.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.