Коронавирус в Томске: + 68 новых случев заражения

Количество больных коронавирусом в Томской области увеличилось Фото: из открытых источников

Сегодня, 19 сентября, в Томской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 713 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6 065 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 144 пациента скончались, 5 255 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 097 251 человек, 19 339 скончались, 906 462 выздоровели.