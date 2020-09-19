Выпускник Асиновского техникума взял «бронзу» национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Молодые профессионалы разных специальностей прославили Томскую область Фото: из открытых источников

Владислав Малых, выпускник Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, стал бронзовым призером финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Столярное дело», сообщает портал администрации Томской области.

В финале соревновались участники из 16 субъектов России. Владислав Малых показал лучшие результаты в изготовлении оконного блока из бука.

В течение последних трех лет студенты техникума становились победителями и призерами региональных чемпионатов и участниками отборочных соревнований национальных чемпионатов. В том числе и Владислав, победивший в 2019 году в региональном чемпионате WorldSkills.