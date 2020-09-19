Энергокомплекс Томской области заканчивает подготовку к зиме

Подготовка к зиме в Сибири никогда не прекращается Фото: из открытых источников

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный по видеоконференцсвязи провел совместное заседание штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения и рабочей группы по подготовке энергокомплекса к работе в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба администрации региона.

Руководители энергетических компаний – «Томская генерация», АО «Русатом инфраструктурные решения», СХК, «Томская распределительная компания», «ТомскРТС», «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС, «Горсети», «Электросети» ЗАТО Северск – доложили о завершающей стадии ремонтных работ в условиях пандемии.

АО «Томская генерация» и АО «РИР» выполнили текущий ремонт 35 котло- и турбоагрегатов, в ремонте находятся девять агрегатов.

Энергетики Кузбасского предприятия магистральных электрических сетей расчистили 979,87 га просек под линиями электропередачи, вырубили 512 деревьев, капитально отремонтировали 52 выключателя и 63 разъединителя.

Специалисты ПАО «ТРК» отремонтировали 348 трансформаторов и 445 выключателей, расчистили 1929,7 га просек. Кроме того, они заменили и усилили 1989 опор, выправили 1223 опоры.

ООО «Горсети» выполнило капитальный ремонт оборудования 80 трансформаторных подстанций, 14 км кабельных линий и текущий ремонт 195 трансформаторных подстанций. Завершаются капитальный ремонт 30 км воздушных линий электропередачи и текущий ремонт 184 км ЛЭП.

ООО «Электросети» капитально отремонтировало электрооборудование 47 трансформаторных подстанций, заменило 10,8 км кабельных линий электропередачи и 6,8 км воздушных линий электропередачи.

– Все запланированные ремонтные работы энергокомпании выполняют в полном объеме в соответствии с графиками. Необходимые запасы топлива и резервы сформированы. Состояние готовности энергокомплекса к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов мы оцениваем в 90 процентов, – отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

В связи с эпидемиологическими условиями на особом контроле находится энергоснабжение медицинских учреждений региона. На предприятиях энергокомплекса в постоянной готовности находятся резервные источники электроснабжения.

Для справки. Рабочая группа по подготовке энергокомплекса к работе в период паводка, грозового сезона и в осенне-зимний период 2020-2021 годов и региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения созданы губернатором Сергеем Жвачкиным для взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области с федеральными органами и организациями региона.