12 работников подстанции скорой помощи в Томске заразились Covid-19

Коронавирус подтвердился у 12 сотрудников подразделения скорой на Иркутском тракте в Томске Фото: из открытых источников

На подстанции № 2 cкорой медицинской помощи Томска, что на Иркутском тракте, 76, среди сотрудников зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Информация об этом сегодня появилась в соцсетях и СМИ Томска. Информацию об этом позднее подтвердил региональный оперштаб на своей официальной странице в сосцети "Вконтакте". На данный момент известно, что тесты на Covid-19 уже подтвердились у 12 человек, один из которых госпитализирован.

По словам главного врача cтанции скорой медицинской помощи Томска Сергея Каредвы, в настоящее время у всего коллектива подстанции взяты ПЦР-тесты, 13 работников, которые находились в контакте с заболевшими, отправлены на карантин и находятся под медицинским наблюдением.

«У всех работников подстанции, включая тех, кто на карантине, на следующей неделе будут взяты контрольные ПЦР-тесты. Во всех помещениях подстанции проведена текущая и заключительная дезинфекция. Кареты скорой медицинской помощи проходят обязательную дезинфекцию после отработки каждого вызова, все сотрудники используют при работе средства индивидуальной защиты, перед началом работы они проходят осмотр врача и термометрию», - сообщил он.