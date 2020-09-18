В селе Томской области начали использовать новую спортплощадку, созданную в рамках нацпроекта

В селе Первомайском в этом году построили две спортплощадки по нацпроекту Фото: из открытых источников

Новый спортивный объект 18 сентября открыли на стадионе «Комсомолец» в селе Первомайское. Площадка для муниципального центра тестирования ГТО создана в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», информирует портал Томской областной администрации.

Универсальная спортивная площадка стоимостью 2,7 млн рублей оборудована для подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» и занятий спортом всех желающих жителей района. Здесь есть турниковая зона, гиревой помост, гимнастические скамьи – всего 24 тренажера для различных упражнений.

– Созданные условия дадут возможность первомайцам разных возрастов и разной спортивной подготовки, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья, заниматься спортом на современном воркаут-комплексе, – сообщил директор Первомайской ДЮСШ Роман Пангин.

В начале 2020 года площадку стоимостью 300 тысяч рублей для общефизической подготовки, в том числе для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, установили также возле школы в селе Комсомольск Первомайского района.