В новой мастерской Томского аграрного колледжа учащиеся занимаются геномной инженерией

В томских колледжах внедряются самые передовые технологии обучения Фото: из открытых источников

На базе новой мастерской Томского аграрного колледжа, оборудованной по стандартам WorldSkills в рамках национального проекта «Образование», состоялась презентация компетенции «Геномная инженерия», сообщает портал администрации региона.

Ее разработкой занимались специалисты колледжа и холдинга инновационных компаний «Медико-биологический союз».

В ходе презентации старшекурсницы Томского аграрного колледжа и Новосибирского химико-технологического колледжа продемонстрировали знания при работе с биоматериалом, умения проводить эксперименты в области генетики и достоверно анализировать их результаты.

Участницам предстояло пройти четыре независимых модуля, в рамках которых они проявили исследовательские навыки – провели посев клеток, планирование эксперимента по клонированию гена, анализ образцов на наличие целевого гена методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и рестрикционный анализ плазмидной ДНК.

Результаты их работы оценивали эксперты-представители высокотехнологичных компаний – ГК «Медико-биологический союз», «СибЭнзим», «Вектор-Бест», а также специалисты из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Института цитологии и генетики СО РАН и ТГУ.

– Открытие мастерской по геномной инженерии в Томском аграрном колледже состоялось в прошлом году. На ее оснащение было направлено около 10 млн. рублей из федерального и областного бюджета, – сообщила заместитель директора Томского аграрного колледжа Светлана Лаврушенко. – На разработку новой компетенции ушел весь предыдущий год. Необходимый пакет документов, начиная от технического описания оценочных листов, техники безопасности и заканчивая непосредственно описанием, был отправлен в Москву и согласован Союзом «Молодые профессионалы».

Следующий шаг – это проведение отборочного тура по компетенции «Геномная инженерия», а затем регионального и, соответственно, федерального чемпионата WorldSkills.