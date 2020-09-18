На старом томском кладбище в районе ул. Смирнова обнаружен труп мужчины с «огнестрелом»

Семейное горе нередко приводит к трагедии Фото: из открытых источников

Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением на территории старого кладбища в районе ул. Смирнова в г. Томске, сообщает сайт ведомства.

Личность погибшего установлена. Два месяца назад у мужчины умерла мать. Одной из версий следствия является версия о том, что он свел счеты с жизнью, произведя выстрел из обреза двуствольного охотничьего ружья.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления СК России по Томской области и сотрудники полиции. Выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.