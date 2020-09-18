В Томске полиция задержала двух продавцов «травки» и наркотических кондитерских изделий

Томские драгдиллеры продавали кондитерские изделия с марихуаной. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «ГРОМ» УНК УМВД России по Томской области задержали двоих томичей 1990 и 1988 года рождения, которые сбывали на территории города наркотическое средство «марихуана», а также кондитерские изделия, содержащие в своем составе наркотическое средство «тетрагидроканнабинол», информирует сайт регионального управления полиции.

В ходе проведения обысковых мероприятий по местам жительства задержанных сотрудниками полиции изъяты наркотические средства в значительном размере, а также денежные средства, полученные преступным путем.

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере».

В отношении одного из обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – домашний арест.