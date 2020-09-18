Томский лицей поделится своим опытом на Всемирной неделе образования

В Губернаторском Светленском лицее детей обучают по уникальной методике эмоционального образования. Фото: из открытых источников

Губернаторский Светленский лицей получил приглашение представить свои педагогические практику на Всемирной неделе образования, которая пройдет в онлайн-режиме с 5 по 7 октября. В ее рамках своим опытом поделятся представители ста школ из 42 стран пяти континентов планеты, сообщила в пятницу пресс-служба региональной администрации.

Отмечается, что директор Губернаторского Светленского лицея, народный учитель России Александр Сайбединов получил предложение представить авторскую концепцию эмоционального образования. Ее суть заключается в том, что ребенку не нужно выбирать сторону «физиков» или «лириков»: он имеет возможность параллельно развивать свои таланты и в живописи, и в робототехнике. Как результат – половина выпускников лицея выбирает для поступления технические вузы, столько же – гуманитарные специальности. Гордость лицея – картинная галерея с авторскими работами ребят.

Второй российский образовательный проект, выбранный организаторами мероприятия – столичная Больничная школа с проектом непрерывного образования в медучреждениях.

- Каждая школа проведет виртуальное мероприятие, чтобы продемонстрировать, как принести изменения, основанные на их собственных инновациях и успехах. Это реальный и ощутимый путь, с помощью которого Всемирная неделя образования может ускорить прогресс в достижении целей устойчивого развития ООН, – отметил исполнительный председатель Всемирной недели образования Викас Пота.