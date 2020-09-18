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Ford врезался в дерево и опрокинулся сегодня утром на окраине Томска

По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
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фото: УМВД поТомской области.

фото: УМВД поТомской области.

Фото: из открытых источников

Сегодня утром, около 9 часов, на улице Ангарской в Томске Ford Focus совершил наезд на препятствие (дерево), после чего опрокинулся, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 1989 года рождения не справился с управлением своего транспортного средства. В результате ДТП женщина-пассажир иномарки была осмотрена врачами скорой медицинской помощи на месте происшествия, - также говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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