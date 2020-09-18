Коронавирус в Северске: число случаев заражения приближается к 500

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По состоянию на 17 сентября на территории ЗАТО Северск зафиксировано 483 случая заражения COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы России находятся двенадцать пациентов, ещё четырнадцать проходят лечение в ЛПУ города Томска. Из числа ранее заболевших 380 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Под медицинским наблюдением находится 201 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 2 461 человек, - также говорится в сообщении.

Двумя диагностическими лабораториями, расположенными в Северске и подведомственными ФМБА России, с начала пандемии выполнено 14 223 исследования на выявление РНК SARS-CoV-2.

Напомним, по данным на 15 сентября в закрытом городе насчитывалось 468 случаев заражения COVID-19, тридцать северчан находились в «ковидных» стационарах.