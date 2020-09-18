Трасса Р-55 «Сибирь»: подрядчик восстановит подъезд к Томску с 0 по 6 километр магистрали

Разбитый участок трассы Р-55 "Сибирь" на подъезде к Томске планируется реконструировать до 2022 года. Фото: Из открытых источников

- Рабочие начали укладку дорожного полотна на двух путепроводах строящейся транспортной развязки на стыке дорог Новосибирск – Кемерово и подъезда к Томску федеральной трассы Р-255, - сообщили в пресс-службе предприятия "Сибуправтодор". - На пролетах путепровода в составе транспортной развязки на 150-м километре (граница Кемеровской и Новосибирской областей) уже уложен выравнивающий слой бетона. На путепроводе над железнодорожными путями на 153-м километре завершено омоноличивание балок пролетных строений сооружения. Строители готовятся приступить к устройству выравнивающего слоя.

Дорожники пояснили, что по основному ходу дороги сейчас завершается устройство водопропускных труб, разработка выемок и формирование земляного полотна. Уже проведено порядка 80% запланированных земляных работ. На строящемся участке дороги и на транспортной развязке продолжают устройство асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность заасфальтированных участков – около 1 км.

Напомним, "Сибуправтодор" до 2022 года планирует реконструировать часть подъезда к Томску с 0 по 6 километр от трассы Новосибирск – Кемерово Р-255 "Сибирь". Участок в аварийном состоянии, он расположен в Юргинском районе Кемеровской области.