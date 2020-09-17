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Проект «Аренда за рубль»: инвестор открыл производство деревянных окон для старинных зданий Томска

По адресу Савиных, 10а восстанавливается памятник регионального значения
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Арендатор восстанавливает еще один старинный дом по проекту томской мэрии

Арендатор восстанавливает еще один старинный дом по проекту томской мэрии

Фото: из открытых источников

В Томске продолжается реализация проекта «Аренда за рубль» по восстановлению исторических зданий. Инвесторы стараются максимально сохранить облик переданных им в аренду домов. Так, в трехэтажном историческом особняке по ул. Савиных, 10а будут установлены деревянные окна, максимально приближенные к оригиналу, сообщает портал мэрии.

Специально для проекта арендатор изготовил станок для производства деревянных рам, коробов и дверных проемов. Новые окна с внешней стороны будут максимально соответствовать оригиналу, а изнутри в рамы будет установлен современный стеклопакет.

Напомним, дом на Савиных, 10а – это памятник регионального значения, построенный в конце XIX века. Он связан с именем известного российского исследователя Арктики Николая Урванцева, который учился в Томском технологическом институте. Проект по реставрации дома готовился в течение года. Техническое восстановление дома началось в 2019 году, в ходе работ был утеплен и восстановлен цоколь, кирпичный карниз, частично проведена замена бревен, однако большая часть оригинальных венцов была сохранена.

В ходе реставрации здания на переднем и боковом фасадах дома будут воссозданы оригинальные балконы, которые были утрачены. В 2020 году арендатор завершает работы по восстановлению фасада, штукатурные работы и укладку полов. Уже выполнен монтаж водоснабжения. В зимний период планируется приступить к ремонту и отделке санузлов.

Инвесторы оценили расположение дома в самом центре Томска и планируют открыть в здании хостел. Кроме того, они же взяли в аренду соседнее здание и приступят к его восстановлению после завершения первого объекта.

Напомним, проект «Аренда за рубль» был запущен в 2016 году. В рамках проекта инвесторы могут за свой счет отремонтировать старинные дома под собственные нужды и получить льготу по арендной плате. После разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 рубля в год. На сегодняшний день договоры по проекту заключены с арендаторами 34 исторических зданий.

Ближайшие торги на право льготной аренды исторических зданий с условием их восстановления состоятся 24 и 25 сентября. В первый день муниципалитет планирует выставить на торги 6 лотов. Это здания на ул. Шишкова, 6; ул. Никитина, 2а; ул. Центральная, 9; пер. Кононова, 4; ул. Советская, 93; ул. Максима Горького, 30. Во второй - еще три дома по ул. Советская, 8 и 8б, ул. Пушкина 28а.