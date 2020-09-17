Нет санкции – нет свалки: с начала года в Томске ликвидировано 35 незаконных залежей мусора

В возникновении незаконных свалок виноваты, в том числе, «черные» перевозчики ТБО Фото: из открытых источников

С начала 2020 года в Томске и пригородном районе ликвидировано 35 несанкционированных свалок, информирует пресс-служба мэрии. Так, залежи бытовых отходов вывезены с берега в районе Сенной Курьи, с набережной реки Томи, с площадки по ул. Трифонова, 1, и так далее.

Работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок проводятся в рамках реализации нацпроекта «Экология» и муниципального проекта «Чистая страна». Уборка проводится при участии регионального оператора – УМП «Спецавтохозяйство» – совместно с администрациями районов, волонтерскими организациями, городскими экологическими движениями.

Участвуют в этом процессе и сами активные томичи, которые помогают властям выявлять несанкционированные свалки. В частности, по проекту с начала года работает онлайн-сервис «Экологический контроль», с помощью которого граждане передают фотографии и видео с адресами незаконных мест складирования твердых бытовых отходов на территории Томска и его окрестностей.

Благодаря этому сервису были обнаружены и ликвидированы несанкционированные свалки и в лесных массивах рядом с городом, и в самом областном центре. Как отмечают в мэрии, возникают они по вине населения и «черных» перевозчиков отходов.