Два жителя Томской области незаконно убили лося и могут провести 5 лет за решеткой

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Два жителя Томской области предстанут перед судом и могут получить до 5 лет лишения свободы за незаконное убийство лося. Животное со сломанной ногой они обнаружили на одном из островов посреди Оби. Застрелив лося, браконьеры разделали тушу и погрузили в автомобиль, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по СФО.

- На берегу реки Обь в районе села Уртам транспортные полицейские остановили машину и обнаружили в салоне разделанную тушу лося. Задержанные рассказали, что сохач был замечен на одном из островов, но из-за перелома ноги не мог двигаться и лежал на берегу у воды. На моторной лодке 36-ти и 40-летний мужчины отправились на место и застрелили беспомощное животное. Добыча браконьеров, а также найденное в машине двуствольное ружье и боеприпасы были изъяты,- уточняется в сообщении ведомства.

По заключению специалистов, причиненный животному миру ущерб составил 80 тысяч рублей.

На основании собранных доказательств следователи транспортной полиции предъявили фигурантам обвинение по статье «Незаконная охота». Наказание по ней предусматривает штраф в размере одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Также в соответствии с законодательством суд может лишить браконьеров транспортных средств, использовавшихся для незаконной добычи охотничьих ресурсов, и обязать компенсировать причиненный природе ущерб.

Предварительное расследование завершено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.