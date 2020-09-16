Региональный штаб в Томской области продлил режим самоизоляции для работающих пенсионеров старше 65 лет

Во время пандемии старшему поколению лучше оставаться дома Фото: из открытых источников

Региональный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции продлил режим самоизоляции для работающих старше 65 лет до 4 октября, информирует портал администрации Томской области.

В соответствии с подписанным сегодня, 16 сентября, распоряжением администрации Томской области, указанная категория работников сможет получить электронный больничный по карантину на период с 21 сентября по 4 октября.

Листок нетрудоспособности может быть оформлен, если работник не переведен на дистанционную форму труда, не находится в отпуске или на больничном по другому основанию.

Горячая линия Томского регионального отделения Фонда социального страхования 8 (3822) 60-84-70 (понедельник-четверг – с 8 до 17 часов, пятница - с 8 до 16).

Горячая линия ФСС России - 8 800 302 7549 (круглосуточно).