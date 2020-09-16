Экспорт образования: в вузах Томска иностранных студентов стало на тысячу больше

Сегодня иностранцы могут без труда поступить в томский вуз, подав заявление через интернет. Фото: из открытых источников

По итогам приемной кампании 2020 года количество иностранных студентов в томских вузах составило 3,3 тыс. человек – на тысячу больше прошлогоднего. Об этом сообщил сегодня начальник департамента науки и высшего образования Томской области Петр Каминский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам приемной кампании в вузы Новосибирска и Томска.

– Это вселяет уверенность, что Томск будет по-прежнему одним из ведущих центров по экспорту образования в России, и число студентов из-за границы будет увеличиваться, как это и предусмотрено стратегией развития Томской области, – отметил П. Каминский.

Всего на очную форму обучения в томские университеты поступили 11,7 тыс. человек. Несмотря на пандемию, набор студентов-иностранцев увеличился на все формы обучения. В целом наши вузы приняли 2,4 тыс. граждан из ближнего зарубежья и 863 человека – из дальнего. Лидером здесь стал ТГУ, куда поступили 1,1 тыс. жителей зарубежья. По итогам приемной кампании-2020 в Томске сейчас обучаются граждане 93 государств.

Глава департамента уточнил, что в настоящее время в общежитиях томских вузов проживают 2,6 тыс. иностранцев. Поскольку из-за COVID-19 закрыты границы с республиками Средней Азии, смогли приехать не все поступившие студенты. Находясь у себя на родине, они проходят обучение в дистанционном формате.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, после приезда в Томск они должны будут 14 дней пробыть в обсерваторе и лишь после этого смогут приступить к занятиям в очном режиме. В своих общежитиях томские вузы подготовили изолированные помещения для обсервации студентов-иностранцев, рассчитанные на 1,5 тыс. человек.