Ботсад Томского госуниверситета открыл двери для посетителей и приглашает их совершить путешествие в тропики

По выходным томичи и гости города могут побывать в тропиках ботсада ТГУ Фото: из открытых источников

Сибирский ботанический сад открывает свои двери для гостей, желающих посмотреть уникальные коллекции растений. Именно сейчас в Ботсаду можно полюбоваться цветением гортензий, плюмбаго, кувшинок и орхидей-бабочек, увидеть плодоношение райского банана, фигового дерева и других представителей тропической флоры. Побывать в оранжереях СибБС можно уже с 19 сентября, информирует сайт вуза.

– Чтобы не подвергать наших гостей даже условному риску заражения, массовые мероприятия пока проводиться не будут. Мы открываем оранжереи в формате самостоятельной экскурсии, – поясняет директор Сибирского ботанического сада Михаил Ямбуров. – На входе посетителям будут измерять температуру и предложат антисептик для обработки рук. Помимо этого в оранжереях обязательно ношение защитной маски.

Для посещения открыты все оранжереи, в которых именно сейчас цветет множество экзотических растений. Так, в теплой субтропической оранжерее можно полюбоваться на огромные роскошные шапки гортензий, абелию китайскую, плюмбаго и другие растения. Посетители смогут увидеть плодоношение райского банана, папайи, фигового и земляничного деревьев.

В отделе влажных тропиков сейчас цветут шикарные ванды, орхидеи-бабочки, кувшинки и пассифлора, которая путешествует по бассейну, создавая «звездную» дорожку из своих ярко-красных цветов.

Добавим, что в 2020 году Сибирский ботанический сад отмечает 140-летие с момента основания. В его оранжерейно-тепличном комплексе собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9000 видов, форм и сортов растений, из них около 4000 тропических и субтропических. Площадь комплекса – 6500 кв. метров.

Посетить оранжереи СибБС можно по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 часов без предварительной записи. Вход платный.