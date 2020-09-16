В Томской области два тренера получили почетное звание заслуженных

Воспитанников этих двух тренеров знает спортивный мир страны Фото: из открытых источников

Почетное спортивное звание присвоено на основании приказа Министерства спорта РФ президенту федерации кикбоксинга Томской области Кириллу Базаеву и тренеру северской ДЮСШ им. Римма Кузнецова Татьяне Гаптугалеевой.

В 2019 году воспитанники Кирилла Базаева Илья Афонин и Тургай Мамедов стали первыми в истории томского кикбоксинга чемпионами мира. Кирилл Базаев также является тренером Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, судьей всероссийской категории и возглавляет Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области. Кирилл Максимович посвятил кикбоксингу более 16 лет и стал первым в регионе Заслуженным тренером России по этому виду спорта.

Мастер спорта России, судья всероссийской категории Татьяна Гаптугалеева – первый тренер чемпионки Европы и мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасии Шишмаковой. Татьяна Александровна работает тренером – преподавателем отделения художественной гимнастики 15 лет.

Также на основании приказа Минспорта России почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено двум спортсменам Томской областной спортивной школы олимпийского резерва – чемпиону мира по кикбоксингу Илье Афонину и бронзовому призеру Сурдлимпийских игр по керлингу Владимиру Ульянову.