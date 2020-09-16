В Томской области закладывается сад, где комбайн будет собирать ягоду со 100 тысяч кустов жимолости

Огромный сад жимолости закладывается рядом с Томском Фото: из открытых источников

Инвестиционный проект по созданию в регионе плантации жимолости для промышленной уборки ягоды с помощью комбайна второй год реализует компания «Северный сад», сообщает портал администрации Томской области.

Как сообщил исполнительный директор предприятия Виктор Карпов, подобных садов интенсивного типа в России пока нет. При создании сада применяются передовые технологии – урожай на будущей плантации не зависит от погодных условий.

В соответствии с инвестпроектом в этом году предприятие провело рекультивацию земельного участка площадью 80 га для закладки сада в 2020 и в 2021 годах. В том числе подготовлено поле, по аэронавигации нарезаны гряды, уложена агроткань на 480 рядов по 200 метров каждый. На этой неделе на 40 гектарах подготовленного поля будет высажено 100 тысяч кустов жимолости.

Параллельно предприятие формирует на плантации мелиоративную систему. «Сейчас прокладываем подземную часть системы капельного орошения – трубопроводы, накопитель. В мае будущего года будет установлено 260 км линий по грядам, что позволит запустить систему орошения и фиртигации – внесения удобрений в жидком виде», – рассказал Виктор Карпов.

Всего на реализацию инвестпроекта в 2020 году компания «Северный сад» планирует направить 30 млн рублей. Для компенсации затрат на закладку сада и покупку техники предприятие получило 10,5 млн рублей господдержки.

Проект общей стоимостью 300 млн рублей рассчитан на 10 лет. Когда молодая жимолость начнет плодоносить, с одного гектара можно будет собирать 0,5 тонны ягоды. К окончанию реализации проекта сад выйдет на максимальную урожайность и сбор с плантации может достичь 500-600 тонн.