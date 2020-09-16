Томским льготникам разъяснят, почему бесплатные лекарства выгоднее денежной компенсации

Федеральные льготники имеют право монетизировать льготу либо получать ее в виде бесплатных лекарств. Фото: из открытых источников

В четверг, 17 сентября, с 12 до 14 часов будет работать горячая линия по возврату федеральных льготников в программу обеспечения лекарствами. По телефону (3822) 999-101 (доб. 2812) на вопросы жителей ответят специалисты департамента здравоохранения Томской области и сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории. Федеральные льготники могут получать социальную помощь от государства в натуральной форме, в виде бесплатных лекарств, или заменить ее ежемесячной денежной компенсацией в размере 889,6 рубля.

– Ежегодно федеральные льготники имеют возможность монетизировать льготу или получать ее в виде бесплатных лекарств, – пояснила председатель областного комитета организации лекарственного обеспечения Елена Потягайлова. – Если человек принял решение в 2021 году вернуться в программу, то до 1 октября 2020-го ему необходимо обратиться с паспортом в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. Если он уже получает льготу в натуральном выражении и в 2021 году хотел бы сохранить это право, заявление оформлять не нужно.

Участие в программе – это гарантия бесплатного лекарственного обеспечения, считают специалисты. По словам Е. Потягайловой, в департамент здравоохранения ежегодно поступают обращения от льготников, желающих вместо выбранной денежной компенсации получать бесплатные лекарства. Как правило, это связано с ухудшением состояния здоровья, когда денежная компенсация не покрывает расходов на лечение.

Ранее сообщалось, что с 2021 года для федеральных льготников будет расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.