20 сентября в Томске стартует пятый фестиваль «Денис Мацуев и друзья»

Традиционный фестиваль Дениса Мацуева пользуется популярностью у томичей Фото: из открытых источников

Фестиваль с участием народного артиста России, выдающегося пианиста современности Дениса Мацуева состоится в Томской области 20-22 сентября.

Фестиваль Мацуева проходит в Томской области уже в пятый раз по инициативе губернатора Сергея Жвачкина, сообщает портал администрации региона.

Концерты фестиваля будут проходить на сцене Большого концертного зала Томской государственной филармонии. Первый вечер Денис Мацуев по традиции проведет вместе с Томским Академическим симфоническим оркестром, дирижировать которым будет его художественный руководитель Михаил Грановский.

С хэдлайнером фестиваля и томскими музыкантами также выступят скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм. Вместе они исполнят музыку Чайковского, Паганини, Сен-Санса и Шопена.

Второй концерт будет посвящен произведениям Петра Ильича Чайковского, третий вечер пройдет в ритмах симфоджаза, на котором вместе с Денисом Мацуевым будут играть Андрей Иванов (контрабас), Давид Ткебучава (ударные), Аркадий Шилклопер (духовые) и победители телевизионного конкурса «Синяя птица» – Анастасия Тюрина (балалайка), Софья Тюрина (саксофон) и Ярослава Симонова (вокал).

По сложившейся традиции Денис Мацуев, как президент благотворительного фонда «Новые имена», назовет имена юных томских музыкантов – новых стипендиатов фонда.

В дни фестиваля преподаватели Гнесинки и Московской консерватории Елена Березкина и Ольга Ивушейкова проведут мастер-классы по специальностям «фортепиано» и «флейта».