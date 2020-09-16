Сразу 63 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 63 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5 314, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области выявлен 51 новый случай заражения COVID-19.

- Среди новых заболевших у 18 человек инфекция протекает бессимптомно, у 22 имеются признаки ОРВИ, у 11 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, занято на текущий момент 57,5 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 26 человек.

Коэффициент распространения инфекции продолжает понижаться и равен 0,94 (вчера был 0,96).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.