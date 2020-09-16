Томичей приглашают принять участие во Всероссийском фестивале идей и технологий Rukami

Фестиваль Rukami впервые в этом году пройдет в online формате Фото: из открытых источников

17-20 сентября в онлайн формате пройдет Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami. Томичи, ставшие его участниками, смогут задать вопросы космонавту в прямом эфире, послушать лекции, дистанционно посетить мастер-классы. Также в программе фестиваля состоятся концерты кавер-групп Неоркестр и HITSTERZ, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

- В рамках фестиваля участники познакомятся с интересными людьми, которые покажут изобретения, созданные своими руками с использованием современных технологий. Надеюсь, что Rukami замотивирует подростков подключиться к Кружковому движению НТИ, – прокомментировала руководитель всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami в Томске Полина Мозгалева.

Напомним, фестиваль Rukami является одним из проектов Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Цель фестиваля - создать среду для идей и талантов российских школьников и студентов.

Добавим, среди партнеров фестиваля – представители Госкорпорации «Роскосмос», компаний BROOX, Movavi, Volkswagen, ЯндексGO, томских вузов ТГУ, ТПУ ТУСУР, СибГМУ.

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