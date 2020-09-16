Почти 18 тыс. томским семьям с детьми автоматически продлили социальные выплаты

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Органы социальной защиты населения Томской области автоматически продлили выплаты 17 886 семьям с детьми с апреля по сентябрь. Это касается выплат на первого ребенка, на третьего и последующих детей, компенсаций за детский сад и на ЖКУ, а также пособий на детей из малоимущих семей, сообщает пресс-служба администрации Томской области в среду.

- Социальные выплаты автоматически продлены семьям с детьми, право на получение которых зависит от дохода родителей и подтверждается ежегодно до 1 октября. Деньги получат 17886 семей. Это касается выплат на первого ребенка, на третьего и последующих детей, компенсаций за детский сад и на ЖКУ, пособий на детей из малоимущих семей, - уточнила Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения Томской области.

Уточняется, что данная мера необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Если же требуется продление выплаты после 1 октября, нужно подготовить подтверждающие документы и обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, предварительно записавшись на прием