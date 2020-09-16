Лада Калина и трамвай столкнулись в Томске, пострадал 67-летний водитель легковушки

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня утром, около 7 часов 40 минут, на улице Дальне Ключевская, 5, в Томске произошло столкновение автомобиля Лада Калина и трамвая, сообщает пресс-служба областного УМВД.

- В результате происшествия травмирован водитель-мужчина легкового автомобиля, 1953 года рождения,- также говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего и просят откликнуться очевидцев аварии по телефону: 795-300, 795-327, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж.