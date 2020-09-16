Прогулки с комфортом: возле «Тропы здоровья» в Томске появилась ветрозащитная полоса из сирени и кленов

600 саженцев сирени высадили около въезда в тоннель на 76 километре железнодорожной станции Томск-Тайга Фото: из открытых источников

Подрядчик администрации Томска высадил ветрозащитную полосу из 600 саженцев сирени и 400 кленов Гинналам около въезда в тоннель на 76 километре железнодорожной станции Томск-Тайга. Работа выполнена в рамках благоустройства пешеходной зоны в районе стадиона «Буревестник». Осенью здесь планируют высадить еще 200 кленов, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

Также , в рамках благоустройства пешеходной зоны между въездом в тоннель и стадионом, запланированы возведение тротуара с асфальтобетонным покрытием, отсыпка участка тропы протяженностью 6, 5 км. Основные работы на объекте будут завершены к концу сентября. Уточняется, что благоустройство «Тропы здоровья» реализуется по инициативе томских спортсменов.

Кроме того, на самом стадионе «Буревестник» организовано строительство двух новых пешеходных тротуаров, для этого был согласован снос ряда берез, сосен, тополей, рябин, кленов и ив. Взамен высадили тысячу молодых деревьев и кустарников, что в разы превышает число разрешенных к сносу. Напомним, что строительство «Тропы здоровья» в Кировском районе Томска началось в 2016 году. Сегодня протяженность тропы достигла почти 14 км. Два года назад эта тропа стала самой длинной освещенной трассой в Томской области.