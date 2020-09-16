«Улыбнись 2020»: томские микрохирурги бесплатно прооперируют детей с дефектами лица и конечностей

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С 29 сентября по 3 октября в томском Институте микрохирургии пройдет 18-ая Всероссийская акция помощи детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2020». На участие в ней уже подали заявки более 80 пациентов, сообщает пресс-служба мэрии.

Акция «Улыбнись» - это совместный проект томского НИИ микрохирургии, ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», медицинского центра «Неббиоло» и НИИ медицинской генетики. С 2000 года в рамках акции «Улыбнись» квалифицированную помощь получили более 1000 детей из разных регионов России.

По традиции, все пришедшие на осмотр смогут получить бесплатную консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога.

В акции , помимо томских медиков, примут участие их коллеги из других регионов: А.Останин, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук, действительный член общества эстетических, пластических и реконструктивных хирургов России (г. Владимир) и С. Голяна, к.м.н.,руководитель отделения клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера», (г. Санкт-Петербург).

Осмотр пациентов пройдет 29 сентября на базе томского медцентра «Неббиоло». В дальнейшем пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции по полису ОМС в НИИ микрохирургии.

Подать заявку на участие в акции можно на сайте www.microsurgeryinstitute.com.microsurgeryinstitute.com.