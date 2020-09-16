Хроники COVID-19: в Северске выявлено 468 случаев заражения

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По состоянию на 15 сентября на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 468 подтверждённых случая COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся шестнадцать пациентов, ещё четырнадцать проходят лечение в ЛПУ города Томска, сообщила пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Из числа ранее заболевших 368 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 185 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 2 417 человек, - также говорится в сообщении.

Двумя диагностическими лабораториями, расположенными в Северске и подведомственными ФМБА, с начала пандемии выполнено 13 852 исследование на выявление РНК SARS-CoV-2.

Напомним, по данным от 10 сентября в закрытом городе насчитывался 441 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией, лечение в стационарах проходили 24 пациента.