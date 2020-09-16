Такси столкнулось с Nissan и перевернулось сегодня утром в Томске

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Авария с участие двух автомобилей произошла сегодня утром, около 7 часов 50 минут в районе дома № 3 по улице Беринга.

- 42-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительной информации, при перестроении, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутно двигавшемся автомобилем Nissan Qashqai. После столкновения автомобиль Lada Granta продолжил движение и опрокинулся, - сообщает пресс-служба областного УМВД. В результате происшествия люди не пострадали. Отечественный автомобиль относится к службе заказа такси.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей данного ДТП по телефону: 795-300, 795-327, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.